(ANSA) – ROMA, 13 SET – Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Una riunione che aveva preannunciato lo stesso leader della Lega lunedì nel corso della manifestazione in piazza contro il governo. Tra i temi dell’incontro, a quanto si apprende, il tavolo di coordinamento delle opposizioni. Si parlerà anche delle regionali in Umbria dove il centrodestra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei. Berlusconi andrà in Umbria a fare campagna elettorale così come il leader della Lega che ha annunciato di tornare nella regione la prossima settimana.