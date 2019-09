(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Ho letto la lettera in questione, come pure le risposte del Cio: non c’e’ alcuna richiesta di punizione all’Italia da parte di Malagò”. Franco Carraro, membro Cio e testimone diretto della vicenda che sta animando la politica sportiva italiana, al telefono con l’ANSA offre la sua versione dei fatti. E ci tiene ad aggiungere: “Ciascuno può avere le proprie idee, ma nessuno che conosca i fatti e le persone credo possa mettere in discussione la totale passione per lo sport azzurro di Giovanni Malagò e la sua buona fede”.