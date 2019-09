(ANSA) – ACCUMOLI, 13 SET – Questo “non è un governo contro qualcuno”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte. “Non ho chiesto nulla alle forze politiche che sostengono il governo, ad un certo punto per un contesto generale c’è stata questa pressione sulla mia persona: ho valutato un progetto politico, non avrei mai accettato un accordo tra diverse forze politiche che prevedeva una sommatoria tra forze politiche”. E “una volta accertato che c’era un progetto politico e non era un governo contro qualcuno ho accettato, lavoreremo per costruire”.