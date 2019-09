(ANSA) – NEW YORK, 13 SET – La missione Onu in Libia Unsmil continua a ricevere “credibili informazioni sul coinvolgimento di autorità statali e locali nel contrabbando e traffico di migranti”: l’accusa pesante viene dall’ultimo rapporto del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sulla Libia. Il rapporto rivela che il modello di business dei trafficanti ha continuato ad evolversi e ad adattare le tattiche in un ambiente che l’instabilità rende sempre più difficile. In un clima di generale illegalità, “gruppi armati ottengono significativi profitti imponendo balzelli in cambio servizi di protezione ai convogli dei trafficanti”. La Commissione Onu di esperti sulla Libia – continua il rapporto – ha espresso preoccupazione per il tentativo di vari gruppi di legittimarsi facendo finta di sostenere gli sforzi anti-traffico allo scopo di ricevere assistenza tecnica e materiale dall’estero.