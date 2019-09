(ANSA) – ROMA, 13 SET – Lorenzo Pellegrini è pronto a prendere per mano la Roma e riportarla in Champions. “Quest’anno sicuramente non ci poniamo obiettivi, vogliamo migliorare – spiega il centrocampista giallorosso a Sky Sport – perchè questa Roma possa giocare la Champions ed è importante ottenere l’accesso. Poi non dobbiamo neanche porci dei limiti, perché l’ambizione è una cosa fondamentale per un giocatore e una squadra come la Roma”. Pellegrini troverà domenica di fronte il Sassuolo, la sua ex squadra: “Dobbiamo uscire dal campo con i tre punti perché saremo davanti al nostro pubblico. Sono moto legato al Sassuolo è stata un’esperienza bellissima per me, ma domenica voglio solo pensare a vincere. Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Il mister ci chiede di tenere il comando del gioco ed è una cosa positiva perché sfruttiamo la nostra tecnica, anche in considerazione delle nostre caratteristiche. Comandare il gioco significa non farsi mai sottomettere. Siamo a buon punto ed è ora di vincere”.