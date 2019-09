ROMA. – Ore decisive al Ministero dello sviluppo economico per la formalizzazione della nuova proroga per il dossier Alitalia. La deadline del 15 settembre per l’offerta vincolante e il piano industriale è alle porte e l’orientamento sarebbe quello di concedere uno slittamento dei termini probabilmente di un altro mese, fino al 15 ottobre.

Il ministro Stefano Patuanelli è al lavoro sul dossier e farà il punto sulla vertenza la prossima settimana ad un tavolo con i commissari e i sindacati. Dal Mef intanto, il neo ministro Roberto Gualtieri conferma l’impegno del Tesoro nell’operazione per il rilancio della compagnia.

Sulla proroga, che sarebbe la sesta (ma gli addetti ai lavori assicurano essere l’ultima, anche perché il 31 ottobre sarà un anno da quanto Fs è scesa in campo per volontà del governo giallo-verde), si tratta di decidere se concedere un mese e mezzo come richiesto dalla cordata capeggiata da Ferrovie dello Stato, oppure meno tempo (probabilmente un mese), in linea con le sollecitazioni più volte arrivate dai commissari straordinari a fare presto.

Tempo necessario alla cordata composta da Fs, Delta, Atlantia (che oggi ha riunito il cda, che però non aveva Alitalia all’ordine del giorno) e Tesoro per sciogliere i nodi ancora aperti sul tavolo, dal ruolo della compagnia italiana nella joint venture transatlantica “Blue Skies”, alla governance con la scelta dell’a.d. della nuova Alitalia, fino all’ultima definizione delle partecipazioni azionarie (su questo, secondo indiscrezioni, Delta potrebbe salire oltre il 10%).

Lo stato di avanzamento dell’operazione sarà al centro del tavolo convocato dal Ministero dello sviluppo per mercoledì 18 settembre, con sindacati, associazioni professionali, commissari straordinari, i ministeri delle Infrastrutture e trasporti e del Lavoro e la Regione Lazio. Proprio ieri i sindacati hanno espresso preoccupazione su una presunta frenata del Tesoro, chiedendo un incontro urgente al Governo.

Rassicurazioni sull’intera operazione arrivano intanto proprio da via XX Settembre, con il neo ministro Roberto Gualtieri che garantisce la partecipazione del Mef nella newco (con una quota che dovrebbe aggirarsi intorno al 15%, con i 145 milioni degli interessi del prestito ponte): “Dobbiamo superare l’ottica del salvataggio – spiega in un’intervista -.

Il ministero delle finanze parteciperà a livello di capitale al rilancio previsto dal piano attualmente allo studio della compagnia, che dovrà però essere un modello industriale sostenibile per un Paese che vive anche di esportazioni e di turismo”.

di Enrica Piovan/ANSA)