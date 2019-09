(ANSA) – WASHINGTON, 13 SET – La sedicenne attivista svedese Greta Thunberg é arrivata davanti alla Casa Bianca per partecipare ad una manifestazione di giovani a difesa del clima. “Hey hey ho ho, climate change has got to go”, canta insieme a centinaia di teenager, in un giorno non casuale del suo movimento ‘Fridays for Future’.