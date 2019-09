ROMA. – La finale che non t’aspetti ma tra le squadre che più l’hanno meritata. Saranno Spagna-Argentina a giocarsi l’oro, domenica alle ore 14 italiane, nel Mondiale di basket in corso in Cina. Ci sono arrivate al termine di due semifinali esaltanti dove hanno piegato rispettivamente l’Australia (95-88 dopo due overtime) e la Francia (80-66).

Gli iberici, guidati in panchina dall’italiano Sergio Scariolo, proveranno a riconquistare un titolo vinto tredici anni fa (2006), mentre i sudamericani, sconfitti in finale nel 2002 dalla ex Jugoslavia, tenteranno di riportare a casa un successo che addirittura manca da 69 anni (nel 1950 contro gli Usa).

Ma sarà anche una sfida nella sfida, con l’eterno Luis Scola, 39 anni e oggi ‘man of the match’ nella semifinale contro i francesi, che sfiderà un altro giocatore eterno, il 35enne Marc Gasol.

In questo senso, toccante anche l’abbraccio a fine gara di Manu Ginobili, spettatore d’eccezione a bordocampo al fianco di Kobe Bryant, a Scola, amico e compagno di tante battaglie.

SPAGNA-AUSTRALIA 95-88: la “Roja” è riuscita ad avere la meglio dopo un match maratona che si è concluso solo al secondo overtime (71-71 dopo i 40′ regolamentari) e soprattutto facendo leva sull’esperienza di un gruppo rodato e abituato alle grandisfide. Un match che gli Aussie hanno avuto per lungo tempo in mano (21-22, 37-32 e 55-51) ma che nel momento clou non sono riusciti a indirizzare.

Ci ha pensato il “gigante” Marc Gasol (33 punti) a tenere a galla i suoi quando serviva e soprattutto a pareggiare il conto dei canestri nel primo overtime (80-80), prima dell’errore al tiro, sul fil di sirena, di Dellavedova che avrebbe regalato la finale agli australiani.

Micidiale la percentuale al tiro dell’asso dei Toronto Raptors che da metà dall’ultimo quarto fino alla fine ha messo a referto la belleza di 20 punti. Insieme a Gasol, sugli scudi Sergio Llull (17 punti alla fine) e Ricky Rubio (19 punti, 7 rimbalzi e 12 assist), mentre agli Aussie, grane sorpresa del Mondiale cinese, non è bastata la prestazione super di Patty Mills (34 punti).

ARGENTINA-FRANCIA 80-66: la seconda semifinale di giornata ha avuto meno storia, con i sudamericani che hanno dominato i transalpini dall’inizio alla fine (21-18, 39-32 60-48 80-66) e tornano a giocarsi una finale dopo la bellezza di 17 anni.

Trascinati da un sontuoso Scola in doppia doppia (28 punti e 13 rimbalzi) e dalla grande prestazione di Campazzo (12 punti, 7 rimbalzi e 6) e Deck (13 punti).

Ai francesi non sono bastati i 16 punti di Fournier e Ntilinkina. Subito in svantaggio (2-10 dopo 5′), i francesi hanno provato a ricucire un paio di volte (23-24), ma due parziali di 8-0 riporta l’Argentina avanti (42-32) che arriva addirittura a +15 (55-40) al 26′.

Fournier e compagni provano a rifarsi sotto all’inizio dell’ultimo quarto 63-55) ma Scola con due triple indirizza la partita che si conclude con un comodo 80-66.

La finale per l’oro è in programma domenica 15 alle 14 italiane, preceduta alle ore 10 dal match valido per il terzo-quarto posto tra Francia e Australia.