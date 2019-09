CARACAS – La Kick Boxing é nata negli anni ’70 negli Stati Uniti come sport di confronto tra le varie discipline marziali che si erano diffuse in quel periodo. Poiché ogni maestro o atleta professava l’invincibilità ed il fascino del proprio stile, si rese necessario un confronto tra i vari rappresentanti, e così una volta indossati guantoni da boxe, gli atleti cominciarono a sfidarsi su un ring scambiandosi colpi di pugni e calci. Nasceva questo sport prima sotto il nome di “full contact karate”, il vecchio nome veniva cambiato per kick boxing.

Anche in Venezuela, questa attività física è praticata da molti giovani con tanto talento. A novembre la terra di Bolívar sarà impegnata nel Campionato Sudamericano che andrà in scena a Lima. Questa prova omologata dalla World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) prenderà il via il 14 novembre e si estenderà fino al 18 dello stesso mese.

Gli atleti che difenderanno il vessillo venezuelano sono: Francisco Marín, Reinaldo Acosta, Irwin Briceño e Junior Méndez. I creoli parteciperanno nella modaità “point fighting”, qui l’assegnazione dei punti é simile a quella del karate do.

Questi campioni hanno ottenuto il pass dopo i titoli nella Liga Venezolana de Kickboxing Profesional.

All’evento che si disputerà nella capitale inca si sfideranno sul tatami circa 600 sportivi provenienti da: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Peru e Venezuela.

(di Fioravante De Simone)