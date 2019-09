MILANO. – Sarà ‘italiana’ l’alta velocità ferroviaria in Texas, la prima negli Stati Uniti, con un mega contratto vinto da Salini Impregilo per lavori stimati in oltre 12 miliardi nei prossimi 25 anni. L’accordo, che ora dovrà essere completato da altri più operativi, è tra una joint venture formata da Salini Impregilo e la sua controllata americana Lane con Texas Central, la società di sviluppo dell’alta velocità nello Stato americano.

Si tratta di un contratto ‘design-build’ per i lavori di ingegneria civile della linea tra Houston e Dallas, che includono la progettazione e la costruzione del viadotto e delle sezioni in ‘rilevato’ lungo l’intero tracciato, l’installazione del sistema di binari e la costruzione di tutti gli edifici e servizi per la manutenzione del materiale ferroviario.

“Fare parte di questo progetto, che porterà l’alta velocità su rotaia in Texas e negli Usa, in qualità di leader dei lavori di progettazione e costruzione, è un’esperienza unica di cui siamo onorati, un’opportunità unica nel suo genere “, commenta Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo.

Il lavoro è gigantesco ed è stato assegnato in un’unica soluzione, quando spesso viene invece diviso per lotti. Il progetto avrà un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari, di cui circa 14 miliardi (12,7 miliardi di euro) per la parte relativa alle infrastrutture civili, di competenza di Salini Impregilo e della controllata Lane Construction Company.

Vale più del doppio dell’ampliamento del Canale di Panama, per il quale sono ancora in corso contenziosi sugli extra costi, con un committente internazionalmente ritenuto sicuro. L’alta velocità in Texas nell’arco dei prossimi 25 anni potrà generare circa 36 miliardi di dollari di benefici economici nello Stato, creando 10mila posti di lavoro all’anno durante la fase costruttiva e 1.500 posti permanenti una volta operativa.

Secondo Carlos F. Aguilar, amministratore delegato di Texas Central, “il track record di Salini-Lane nelle realizzazione di infrastrutture su rotaia e in particolare l’eccellenza nell’alta velocità a livello globale sarà un fattore chiave per il completamento del primo sistema statunitense su rotaia ‘end to end’ ad alta velocità”.

Il treno avrà come modello il Tokaido Shinkansen della Central Japan Railway, il sistema di trasporto di massa ritenuto tra i più sicuri al mondo.

(di Alfonso Neri/ANSA)