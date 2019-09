CARACAS – Durante la sua lunga storia, lo stadio Olímpico della UCV ha fatto da cornice a tantissime gare di caratura mondiale. Il prossimo 10 ottobre, i riflettori del recinto sportivo capitolino si accenderanno nuovamente per ospitare una gara della Vinotinto.

La nazionale venezuelana non giocava una gara su questo rettangolo verde dal 6 settembre 2011, quel giorno dopo la sbornia della Coppa America chiusa con un sorprendente quarto posto i padroni di casa s’imposero per 2-1 contro la Guinea.

In questo 2019, il match che andrà in scena all’Olímpico sarà Venezuela – Bolivia, gara amichevole che servirá ad entrambe le nazionali come preparazione alla Coppa America 2020 e le qualificazioni verso il mondiale Qatar 2022. Il fascino di questa gara sarà tutto nel vedere la sfida tra i due commissari tecnici venezuelani: Rafael Dudamel sulla panchina della Vinotinto e César Farías su quella della Bolivia. Va ricordato che l’ultima volta che la nazionale creola ha visitato questo recinto sportivo a bordo campo per la vinotinto c’era proprio Farías.

Tra le note curiose, la prima vittoria della nazionale venezuelana nelle qualificazioni per il mondiale è arrivata su questo campo e contro la Bolivia: il 15 marzo del 1981 successo per 1-0.

Nel comunicato stampa della Federación Venezolana de Fútbol é stata annunciata anche l’amichevole in programma il 19 novembre contro il Giappone.

Il match contro i samurai blu si disputerà nel Panasonic Stadium Suita della città di Osaka, in palio la “Kirin Challenge Cuo 2019”.

Martedì scorso la nazionale venezuelana ha pareggiato 0 – 0 con la Colombia in un match amichevole disputato a Tampa Bay negli Stati Uniti.

