(ANSA) – CATANZARO, 14 SET – Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava a nero. L’uomo, di 51 anni, è stato individuato e denunciato in stato di libertà per illecita percezione del reddito di cittadinanza e truffa aggravata ad ente pubblico dai carabinieri di Borgia. Alcune settimane fa, i carabinieri, durante un controllo in un’attività pubblica, avevano notato l’uomo intento ad effettuare alcuni lavori di tinteggiatura senza avere un regolare contratto di lavoro. Gli accertamenti successivi condotti dai militari hanno permesso di stabilire che l’uomo percepiva il reddito di cittadinanza, e che, ovviamente, non aveva comunicato la sua attività lavorativa. (ANSA).