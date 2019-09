(ANSA) – ROMA, 14 SET – “Se puntare al quarto posto è limitativo per la Lazio? Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Non siamo molto bravi a fare proclami, noi abbiamo vinto trofei e fatto altre finali. Abbiamo fatto cose buonissime ma non ci dobbiamo porre limiti. Stiamo crescendo e lavorando bene, ma oggi il futuro per noi si chiama solo Spal”. Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Ferrara.