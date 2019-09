(ANSA) – WASHINGTON, 14 SET – I leggendari soldatini di plastica verdi, che per decenni hanno combattuto incessanti battaglie nelle camerette e nei giardini di milioni di bambini, avranno una versione femminile. L’idea è di una fabbrica di giocattoli della Pennsylvania, convinta dalle richieste di donne reduci di guerra, fan di questo tipo di giochi, e dalla lettera di una bambina di 6 anni. Jeff Imel, proprietario della Mbc, che ha prodotto centinaia di migliaia di truppe di plastica ogni anno nella sua fabbrica di Scranton, ha spiegato alla Cnn di aver pensato per anni a questo progetto. Poi, un giorno, una reduce della Marina lo ha persuaso che ci sarebbe stato mercato per un esercito femminile di plastica. Sua sorella Tina, artista, ha fatto il secondo passo, disegnando le figure delle soldatine. Poi in agosto è arrivata la lettera di Vivian Lord, una bimba di sei anni che abita a Little Rock, Arkansas: “Per favore, potreste fare soldati donna? Giocherò con loro ogni giorno e anche mio fratello lo farà”.