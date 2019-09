(ANSA) – BOLZANO, 14 SET – La stagione sciistica è stata inaugurata oggi sul Ghiacciaio della Val Senales con “30 cm di neve fresca che hanno reso possibile accogliere gli sportivi in modo ottimale”, come racconta il direttore delle Funivie Ghiacciai Val Senales Spa, Thomas Stecher. Numerosi giovani talenti hanno già confermato la propria presenza per il fine settima. La pista Grawand, a più di 3000 metri di quota, è pronta ad ospitare pali da slalom e gigante. Anche i fondisti e gli atleti di biathlon trovano un anello di due chilometri. “In primavera abbiamo prodotto tanta neve artificiale e abbiamo coperto con i teli una superficie di 3 ettari, ciò ha dato i frutti sperati”, informa il direttore tecnico Philipp Kofler. Per l’autunno sono attesi sul ghiacciaio varie squadre di Cdm di sci alpino, fondo e biathlon.