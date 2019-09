(ANSA) – ROMA, 14 SET – “Strano accada una cosa simile in qualifica, chiedete a lui quale fosse la sua intenzione”. Così Marc Marquez ha risposto a proposito del quasi contatto con Valentino ROssi alla curva 14, nel finale delle qualifiche del gp di San Marino. “L’importante è che sono riuscito a vederlo in tempo per non cadere” ha aggiunto. L’episodio lo ha innervosito? “No, perché io lotto per il campionato. Qualche altro pilota non può dire lo stesso”.