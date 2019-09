(ANSA) – ROMA, 14 SET – Fiorentina e Juventus pareggiano 0-0 nel primo anticipo della 3/a giornata del campionato di serie A. I viola portano a casa il primo punto del campionato ma per quanto hanno costruito – 10 a 0 i corner per loro – avrebbero anche meritato qualcosa in più. I bianconeri, per la prima volta con Sarri in panchina, frenano dopo due vittorie consecutive.