(ANSA) – ROMA, 14 SET – Andrea Iannone non sarà al via del gp di San Marino. La scivolata di ieri in FP1 ha risvegliato nella spalla sinistra del pilota Aprilia antichi dolori, postumi di precedenti infortuni. Iannone è caduto ancora sulla parte lesa all’inizio della FP3 e nella FP4. E’ stato subito visitato al Centro medico e sottoposto a una risonanza magnetica, dopo la quale è stato dichiarato unfit per il resto del weekend. Ora l’obiettivo, per niente scontato, è cercare il recupero in tempo per l’appuntamento di Aragon della prossima settimana. Aleix Espargarò ha mancato la promozione in Q2 per soli 37 millesimi e partirà dalla quinta fila nel GP di Misano. Aleix ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nei turni di prove cronometrate e, benché abbia mancato l’accesso alla Q2 per una così poco, mantiene fiducia di poter fare bene in gara. “E’ stata una giornata impegnativa. La pista è insidiosa, come dimostrano le molte cadute. Siamo stati veloci nel trovare un buon setting di base – ha sottolineato lo spagnolo – ma ho fatto fatica quando si è trattato di aumentare il ritmo perché, rispetto a ieri, non siamo riusciti a fare uno step avanti veramente consistente”.