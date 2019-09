(ANSA) – TRIESTE, 14 SET – L’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ha archiviato in maniera definitiva il procedimento disciplinare a carico di un docente dell’Isis Nautico “Savoia-Galvani” di Trieste che, nell’aprile scorso, aveva distribuito volantini con foto in bianco e nero in cui viene ritratto Fantozzi e la sua frase “Il film che state per vedere e’ una c….a pazzesca”. Il professore lo aveva fatto, fuori dall’orario scolastico, per contestare, all’ingresso di un cinema di Trieste, la proiezione riservata a circa 300 studenti di Trieste di ‘Red Land – Rosso Istria’, film dedicato alla tragedia delle Foibe. Lo rendono noto con un comunicato i COBAS SCUOLA Trieste, che hanno ricevuto l’informazione dall’Ufficio Scolastico Regionale Fvg. (ANSA).