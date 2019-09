(ANSA) – ROMA, 14 SET – Cutrone-gol non basta al Wolves, sconfitto nettamente in casa – sul terreno del Molineux Stadium – dal Chelsea per 5-2. Nella 5/a giornata della Premier, la squadra di Frank Lampard, dopo essersi portata sul 4-0 (gol di Tomori e tripletta di Abraham), ha subito una piccola rimonta da parte dei padroni di casa, in gol grazie a un’autorete di Abraham e appunto all’ex milanista Cutrone. Nel finale un altro giovane di belle speranze, Mason Mount, classe 1999, ha firmato la ‘manita’ dei ‘Blues’, che in classifica sono sesti con 8 punti, come il Manchester United – oggi vittorioso in casa per 1-0 sul Leicester (gol di Rashford su rigore) – e il Tottenham, che invece ha travolto in casa nell’ennesimo derby di Londra il Crystal Palace per 4-0 (doppietta di Son, autogol di Van Aanholt e rete finale di Lamela).