PERUGIA. – Il voto, anticipato, il 27 ottobre ma già un mese prima la presentazione dei candidati presidenti e delle liste: le regionali in Umbria saranno il primo stress test elettorale per il Governo nazionale sostenuto da Pd e M5s. Un territorio storicamente governato dalla sinistra nel quale nelle ultime consultazioni politiche e amministrative il centro destra ha però preso il sopravvento (oltre ad avere fatto il pieno di parlamentari guida i principali Comuni, come Perugia, Terni, Foligno e Spoleto).

Un’eventuale alleanza Pd-M5s verrà decisa dai vertici romani, dicono da entrambi gli schieramenti. Per il commissario regionale Walter Verini, comunque, sono “parole di buon senso” quelle di Dario Franceschini secondo il quale se centrosinistra e Movimento 5 stelle lavoreranno bene nel nuovo governo potranno presentarsi “insieme già alle regionali”.

“Credo – ha detto ancora Verini – che se c’è la volontà i problemi di tempo si possono risolvere. C’è un dialogo affidato alla forza e al progetto del candidato presidente civico e sociale Andrea Fora”.

Il Partito democratico ha infatti deciso di non presentare un proprio nome per la guida dell’Umbria dopo le dimissioni di Catiuscia Marini in seguito all’indagine sui concorsi dell’ospedale di Perugia. Per il senatore del Movimento 5 stelle Stefano Lucidi, comunque, alle prossime elezioni regionali “l’avversario da battere” è Donatella Tesei, candidata presidente del centro destra indicata dalla Lega. Il parlamentare non si è voluto sbilanciare sull’ipotesi di alleanze in Umbria.

“Le decisioni spettano al capo politico del movimento” ha sottolineato Lucidi, rilevando comunque che “le regole decise dal blog lasciano spiragli e margini di manovra”.

Chi è già nel pieno della campagna elettorale è Matteo Salvini, oggi protagonista di un’iniziativa a Orvieto. Il leader della Lega, parlando dell’ipotesi di alleanza Pd-M5s ha risposto: “la facciano”. “Questi – ha sottolineato – nel nome della poltrona non conoscono vergogna. Lo facciano anche in Umbria, li sfido”.