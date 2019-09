(ANSA) – ROMA, 15 SET – Le accuse americane contro l’Iran per l’attacco alle raffinerie saudite “non hanno senso” e sono solo un pretesto per giustificare una rappresaglia contro Teheran. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mussavi. “Queste accuse ed affermazioni inutili e cieche sono incomprensibili e prive di senso”, ha affermato, aggiungendo in una nota che esse servono solo a “giustificare future azioni” contro l’Iran.