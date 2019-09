(ANSA) – PERUGIA, 15 SET – “Mi pare che le parole di Luigi Di Maio rappresentino un fatto nuovo e significativo: un’intesa a livello regionale può essere praticata”: a dirlo è il commissario umbro del Partito democratico on. Walter Verini. Che rispondendo all’ANSA commenta le parole del capo politico del M5s in vista delle regionali ha proposto un patto civico per l’Umbria. “Di Maio – sostiene Verini – offre un terreno di confronto con alcuni punti certamente condivisibili e da noi già da tempo acquisiti e altri sui quali confrontarci”. Per il commissario umbro del Pd “così come avvenuto per il Governo nazionale, sarà quella di confronti ravvicinati sui programmi, la sede nella quale dialogare e trovare gli auspicabili punti d’incontro”. “Tutto questo – sottolinea Verini – nell’interesse e per il futuro di una regione come l’Umbria non non può e non vuole essere ‘presa’ dai sentimenti di odio e intolleranza che Matteo Salvini diffonde a piene mani”.