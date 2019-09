(ANSA) – TORINO, 15 SET – Dopo la frenata in campionato, la Juventus si tuffa nella Champions League. I bianconeri, archiviato il pareggio del Franchi, sono tornati questa mattina al lavoro alla Continasssa. Scarico per chi è stato maggiormente impegnato a Firenze, lavoro in campo per il resto del gruppo il menù di oggi per la squadra di Sarri, come riferisce il sito internet del club. Domani, per l’allenamento dell’antivigilia di Atletico Madrid-Juventus, l’appuntamento è fissato per il pomeriggio. Da valutare le condizioni dei giocatori usciti acciaccati dallo 0-0 con i viola.