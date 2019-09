(ANSA) – OSAKA (GIAPPONE), 15 SET – E’ cominciato ufficialmente il Mondiale della nazionale italiana di rugby. Gli azzurri nel pomeriggio giapponese hanno partecipato alla “Welcome Ceremony” all’ Ohama Park Sumo Stadium di Osaka dove hanno ricevuto il tradizionale cap mondiale che contraddistingue l’inizio del torneo. “Finalmente comincia la nostra avventura al Mondiale dopo tre mesi di preparazione – commenta il ct degli azzurri Conor O’Shea -. Sappiamo che immediatamente ci sarà una grande sfida per noi, con due match in quattro giorni. Il nostro obiettivo in questo momento sono le partite contro Namibia e Canada”. “Il nostro primo obiettivo si chiama Namibia – dice invece il capitano Sergio Parisse – e abbiamo voglia di iniziare il Mondiale con una vittoria. Sappiamo che sarà una partita difficile dove dobbiamo mostrare la nostra volontà di imporci. Tutte le squadre in un Mondiale cercano di dare il meglio. La Namibia è una squadra fisica che andrà a caccia di un risultato importante. Noi vogliamo partire con il piede giusto”.