(ANSA) – LONATO DEL GARDA (BRESCIA), 15 SET – Risuona ancora l’Inno di Mameli nel Trap Concaverde di Lonato, dove si svolgono gli Europei di tiro a volo. Il terzetto dell’Italia dello Skeet donne vince infatti la gara a squadre, forte della classe e dell’esperienza delle due campionesse olimpiche Chiara Cainero (2008) e Diana Bacosi (2016) e di Simona Scocchetti che si sono messe al collo l’oro. Lineare, determinato e deciso il loro percorso culminato con il ‘gold medal match’ vinto per 55-52 contro la Slovacchia. Dopo avere sconfitto la Germania ai quarti di finale e la Russia in semifinale, la sfida per il titolo continentale contro il trio slovacco Bartekova, Kopcanova, Sykorova si è decisa agli ultimi decisivi piattelli. Terzo posto conquistato alla Russia che per il bronzo ha battuto la Repubblica Ceca per 52-49.