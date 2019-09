(ANSA) – MILANO, 15 SET – E’ stata una piccola ma accattivante Iso Isetta del 1954 ad aggiudicarsi il Premio “Best in Show – Heritage Zone” dello Street Show 2019, la manifestazione automobilistica che si è tenuta oggi a Milano. E’ lei l’auto preferita dai visitatori della kermesse, che fin dal primo mattino hanno affollato corso Buenos Aires per la “grande festa dei motori e della mobilità”. Una giuria tecnica, presieduta da Corrado Lopresto, ha invece proclamato le regine delle cinque categorie in gara: per la categoria “Le Regine della Vernasca Silver Flag”: la Fiat 8V (1954); per la categoria “Le Belle di Stresa”: la Fiat X19 (1971); per la categoria “Dalla N alla R – Un arcobaleno di colori”: la Fiat 500 R (1975); per la categoria “Grandi Raid”: Alfa Romeo Spider 2000 (1975); per la categoria “Marche Milanesi”: la Isotta Fraschini Tipo 8 Sort Torpedo Castagna (1966).