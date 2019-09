(ANSA) – VERONA, 15 SET – Il Milan ha battuto il Verona 1-0 (0-0) nel posticipo domenicale della terza giornata del campionato di serie A, giocato a Verona. Un successo non facile per i rossoneri di Giampaolo, che dal 21′ pt hanno giocato in vantaggio numerico per l’espulsione del veronese Stepinski ma non hanno quasi mai creato occasioni, ad eccezione di un palo di Calabria nella ripresa. Il Verona si è difeso con ordine, ha sfiorato il vantaggio con Verre, che ha anche preso un palo, ma ha dovuto cedere al 23′ per un rigore assegnato per fallo di mano di Gunter. Piatek non ha sprecato il tiro, rompendo il proprio digiuno. Nel finale, tra gli ultimi assalti di un Verona indomito, Calabria è stato espulso e salterà il derby di sabato prossimo.