(ANSA) – ISTANBUL, 16 SET – Il presidente iraniano Hassan Rohani non ha “in programma” un incontro con il suo omologo Donald Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu la prossima settimana a New York. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, spiegando di non ritenere “che questo tipo di incontro avrà luogo a New York”.