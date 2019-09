(ANSA) – ROMA, 16 SET – “La var è importante e utile, ma bisogna ridurne l’utilizzo”: Così il ct della nazionale cinese Marcello Lippi intervenuto oggi ai microfoni di radio anch’io sport. “Resto dell’idea che la var sia importante -ha detto Lippi- ma deve servire solo per le cose importanti, tipo vedere se la palla è entrata, il fuorigioco o cose simili. In Cina è capitato che siano passati 7 o 8 minuti per prendere una decisione, anche in Italia c’è stato qualche caso così. Io credo sia meglio ridurre gli interventi, sennò si fa confusione”.