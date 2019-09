(ANSA) – ROMA, 16 SET – “In questo inizio di campionato non vedo niente di diverso dal solito. Le punzecchiature tra Inter e Juve, i rendimenti altalenanti”. Così Marcello Lippi a Radio anch’io sport, “certi risultati sono addebitati a una carenza di giocatori, invece sono dovuti a carenza di condizione e di lavoro”. Quanto alla Juve, Lippi dice: “a Firenze non è piaciuta ma non dobbiamo pensare negativo, un’ora di gioco non fa testo”. E quanto al tecnico Sarri: “magari non si aspettava a inizio di campionato di dover gestire una rosa così numerosa, lui che a Napoli aveva i titolarissimi. E’ una cosa un pò difficile, ma non credo siano questi i problemi. C’è stima reciproca con la società e una predisposizione mentale a sapere che cambiare modo di gioco e di allenarsi è una cosa che richiede tempo, e tutti i giocatori devono entrare in condizione”. Sul tecnico dell’Inter: “Conte è un trascinatore, lo era anche da giocatore, lui vede la squadra come una realtà unica in cui tutti sono a disposizione per gli altri”. (ANSA).