(ANSA) – ROMA, 16 SET – Un bambino di quattro anni è morto ieri in Texas dopo essere stato raggiunto nella sua abitazione di Fort Worth da un colpo di arma da fuco sparato dal fratello: lo ha reso noto la polizia locale, secondo quanto riporta Newsweek. Sempre ieri in Texas, ma questa volta nella cittadina di Arlington, un bambino di sei anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile calibro 22 sparato dal fratello di 10-11 anni. Anche in questo caso l’episodio è avvenuto in casa, dove si trovava l’arma incustodita. In entrambi i casi non è chiaro ancora se si tratti di incidenti o azioni intenzionali. Non si conosce l’età del fratello che ha sparato a Fort Worth, ma la polizia ha reso noto che il bimbo – Truth Albrighton – è deceduto nell’ospedale Cook Children’s Medical Center, lo stesso dove è stato ricoverato l’altro bambino. Anche la sorellina di quest’ultimo, di 6-7 anni, è rimasta ferita.