(ANSA) – L’AQUILA, 16 SET – “Tutti insieme 10 anni dopo”, è il motto del IV Raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila” che, conclusosi ieri nel capoluogo abruzzese, ha visto oltre settemila partecipanti alla sfilata fino alla Basilica di Collemaggio. Il Comitato organizzatore ha aderito alle Celebrazioni nel decennale dal sisma 2009, con il ringraziamento ai volontari della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana) che, arrivati da tutta Italia, circa 8.500 fino a dicembre 2009, prestarono servizio all’Aquila e nel cratere. Quest’anno ricorre anche il centenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana) e il 90/o della Sezione Abruzzi. Agli eventi, nella sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, hanno partecipato tra gli altri il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, il comandante delle Truppe Alpine gen. Claudio Berto, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il comandante del 9/o Reggimento Alpini Paolo Sandri. Presenti nei vari eventi anche il presidente della Sezione Abruzzi Ana, Pietro D’Alfonso, il vice presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Roberto Santangelo, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore comunale Fabrizia Aquilio. Già nell’ottobre 2010 con DPCM 11/10/2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conferito alla Protezione Civile A.N.A. l’attestato di pubblica benemerenza di prima classe del Dipartimento di Protezione Civile, in particolare nel 2018 il ministero della Difesa ha conferito, in occasione del Terzo Raduno al 9/o Reggimento Alpini, la Croce di Merito per il servizio reso in occasione delle calamità naturali del 2016 in centro Italia e in Abruzzo. Con queste premesse e nello spirito di gratitudine a quanti hanno prestato la loro opera di Volontari e intendendo rafforzare il legame di comunità con i cittadini aquilani e del territorio, il Comitato Organizzatore del Raduno ha attivato tutta la rete locale, regionale e nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini per individuare personalmente coloro che negli anni sono stati operativi o vicini alle popolazioni colpite. (ANSA).