(ANSA) – BOLOGNA, 16 SET – Grazie ad alcune fototrappole, usate dai carabinieri forestali per monitorare gli spostamenti degli animali selvatici, sono stati individuati tre uomini che coltivavano, in un’area boschiva lungo le sponde del torrente Sillaro a Monterenzio, sulle colline di Bologna, una piantagione di canapa indiana. Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato un 35enne e un 28enne e hanno denunciato a piede libero un 32enne per coltivazione di sostanze stupefacenti. I tre, tutti bolognesi e con precedenti, andavano nel bosco per annaffiare le piante, una dozzina, mimetizzate tra la vegetazione. Ad accorgersi di loro sono stati alcuni residenti che hanno fatto una segnalazione al 112. Gli accertamenti, iniziati i primi giorni di settembre, si sono conclusi con la scoperta dei coltivatori di canapa indiana riconoscibili nelle immagini scattate dalle fototrappole. I carabinieri hanno sequestrato anche strumenti per la coltivazione, semi e le piante.(ANSA).