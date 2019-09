(ANSA) – ROMA, 16 SET – Leo Messi e Neto sono le grandi novità nelle convocazioni di Ernesto Valverde per l’esordio in Champions League di domani sera a Dortmund, contro il Borussia di Lucien Favre (alle 21). Messi oggi ha svolto regolarmente la rifinitura, lavorando in gruppo per il secondo giorno consecutivo. L’argentino, il 5 agosto scorso, aveva rimediato un infortunio muscolare al Soleo che gli aveva impedito di partecipare ai primi impegni stagionali dei blaugrana; il portiere Neto si è allenato per la prima volta oggi con la squadra, dimostrando di avere smaltito una frattura alla mano sinistra rimediata negli ultimi giorni della tournée estiva negli Stati Uniti. Potrà dunque andare in panchina nella trasferta tedesca.