(ANSA) – MILANO, 16 SET – “Sul discorso dei moduli siete fissati qui in Italia. Il problema non è il modulo, ma come giochi, che tipo di aggressività ci metti. Difesa a tre o a quattro, sono tutte cazzate. Il calcio moderno si evolve. Bisogna andare al passo con i tempi”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia del debutto in Champions League contro lo Slavia Praga. “Non cambia se giochi a tre, quattro, cinque o a sei. Conta con quanti giocatori attacchi – aggiunge il tecnico dei nerazzurri – che tipo di pressione fai. In Inghilterra non interessa il modulo, vogliono vedere intensità, coraggio, divertirsi, noi stiamo lavorando in questa direzione”.