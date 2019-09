(ANSA) – ROMA, 16 SET – Il Barcellona si coccola la nuova stellina di 16 anni, Ansu Fati, protagonista di questo inizio di stagione nella Liga con due gol in tre presenze. Il talentino dei blaugrana ha già gli occhi addosso di tutto il mondo, compresi quelli del ct spagnolo Robert Moreno. Il Mundo Deportivo rivela che la Federcalcio spagnola sta lavorando per la naturalizzazione di Ansu Fati. In un’intervista al quotidiano, il padre dell’attaccante, Bori Fati, ha spiegato che a breve il figlio otterrà il passaporto, in modo da poter giocare con la ‘Roja’ i Mondiali Under 17, che si disputeranno dal 26 ottobre al 17 novembre prossimi, in Brasile, e ai quali potranno partecipare i giocatori nati dal primo gennaio 2002. La convocazione nella Spagna Under 17 impedirebbe a Fati di giocare con il Barça la sfida contro il Real Madrid della Liga in programma nel Camp Nou il 27 ottobre. Poter partecipare al ‘Clasico’ è uno dei sogni di Fati.