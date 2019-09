(ANSA) – MILANO, 16 SET – Il sindacato dei tassisti Orsa ha proclamato lo stato di agitazione a Milano contro la decisione del Comune di concedere 450 nuove licenze per le auto bianche. Secondo l’Orsa “le proposte avanzate dal Comune di Milano arrecherebbero un danno a tutte le microaziende artigiane e alle cooperative operanti nel settore”. E così per “ridare dignità alla concertazione e salvaguardare i diritti e la sostenibilità economica” si è decisa l’agitazione. Di conseguenza, “verranno messe in campo tutte le azioni indispensabili a raggiungere gli obbiettivi sopracitati” ha sottolineato il delegato Gianfranco Acquaviva, assicurando che questo verrà fatto “in ossequio alle normativa vigenti”.