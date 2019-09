CARACAS – Questo Torneo Clausura, giornata dopo giornata, ci regala tanti colpi di scena. Una delle sorprese é il Metropolitanos che dopo aver mandato alle ortiche la qualificazione ai play off nel Torneo Apertura, in questo semestre non vuole assolutamente perdere l’occasione di essere tra le migliori otto.

In questo turno di campionato, la formazione viola ha battuto per 2-1 l’Estudiantes de Mérida. Sul prato dell’Olímpico le reti sono arrivate tutte nella ripresa. Padroni di casa in vantaggio grazie ad Irwin Antón che al 53esimo ha sfruttato al meglio l’assist vincente di Darwin Gómez.

Il pareggio degli accademici è arrivato al 56esimo con una zuccata vincente di William Díaz dopo un calcio d’angolo.

A cinque minuti dal termine, Juan Mancín sfrutta al meglio un rinvio sbagliato di uno dei difensori dell’Estudiantes.

Con questo risultato, i padroni di casa festeggiano la vetta della classifica, mentre gli accademici iniziano a preoccuparsi per la serie di risultati negativi.

In questa decima giornata vince anche il Caracas che batte per 1-0 nel big match il Monagas. A scrivere il proprio nome sul tabellone luminoso dello stadio capitolino é stato Rodrigo Febres (53’).

A San Cristóbal, il Deportivo Táchira pareggia 2-2 con il Carabobo. Le reti giallonere sono state griffate da Esli García (35’) e Lucas Gómez (62’), mentre per i granata sono andati a segno Grenddy Perozo (29’) e Jairo Otero (90+1’).

Colpaccio del Llaneros de Guanare che con un gol all’88esimo batte per 1 -0 il più quotato Deportivo La Guaira.

Hanno completato la decima giornata: Academia Puerto Cabello – Atlético Venezuela 2 -1, Aragua – Estudiantes de Caracas 3 – 0, Deportivo Lara – Lala Fútbol Club 2 – 0, Zamora – Portuguesa 3 – 1, Zulia – Mineros 4 -1. In questo turno di campionato ha riposato il Trujillanos.

(di Fioravante De Simone)