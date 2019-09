(ANSA) – ROMA, 16 SET – Punta il dito contro l’Arabia Saudita, l’indagine commissionata da Uefa, Fifa e dalle principali leghe europee su beoutQ, emittente pirata che trasmette illegalmente contenuti sportivi, via satellite e online, soprattutto in Arabia e Medio Oriente. “Il report conferma senza dubbio”, che le trasmissioni di beoutQ utilizzano “un’infrastruttura satellitare posseduta e gestita da Arabsat”, comunica la coalizione in cui c’è anche la Lega Serie A, invitando il fornitore a non supportare più l’emittente pirata.