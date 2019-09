(ANSA) – NAPOLI, 16 SET – “In Champions vogliamo essere protagonisti. Poi, il cammino dipende da tanti fattori, ma dobbiamo pensare a superare il gruppo e si vedrà”. Così Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Liverpool. “Nell’economia della stagione scorsa, malgrado l’ottimo rendimento, ha pesato il mancato passaggio del turno. Quest’anno tutti dicono che siamo favoriti per passare, ma questo deve farci tenere alta l’attenzione, restare concentrati. La qualificazione non è problema di calendario: se fanno meglio gli altri, vai a casa”. Sulla partita, Ancelotti ha detto di volere un Napoli “che sa difendere, fare il contropiede e il possesso negli spazi stretti. Dobbiamo disputare una partita completa, senza pensare a controbattere il Liverpool, ma cercando di imporre la nostra qualità. Partiamo da quello che abbiamo fatto contro di loro, dai problemi alle cose buone. Nella passata stagione la difesa funzionò molto bene e poi c’è la qualità dei nostri giocatori”.