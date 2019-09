(ANSA) – PARIGI, 16 SET – Ancora proteste in Francia contro la futura riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron. Dopo il personale della Ratp – la compagnia dei trasporti pubblici di Parigi che venerdì scorso ha interrotto dieci linee della metro nella capitale – oggi a protestare è il collettivo ‘Sos Retraites’, che rappresenta avvocati, medici, paramedici, e almeno altre 10 professioni liberali in rivolta. A loro si sono aggiunti anche piloti di linea, stewards e hostess di volo. “Non toccate le nostre pensioni”, questa la parola d’ordine scandita nell’odierno corteo parigino partito alle ore 13:00 da Place de l’Opéra e diretto in Place de la Nation. I liberi professionisti, categoria raramente in piazza, rifiutano con forza che il loro regime previdenziale finora autonomo possa essere fuso nel “regime universale a punti” proposto dall’alto commissario alla Previdenza, Jean-Paul Delevoye. La strada della riforma pensionistica si annuncia lunga e tortuosa.