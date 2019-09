CARACAS – Fulmine a ciel sereno a Maracaibo: Francesco Stifano non è più l’allenatore dello Zulia. Lo ha comunicato – attraverso un comunicato stampa – la stessa società lagunare.

“Vogliamo informare che il mister Francesco Stifano ha concluso per mutuo accordo, il suo lavoro come allenatore della nostra squadra, ruolo che ricopriva dal mese di giugno 2018”.

Sotto la direzione del mister di origine campana lo Zulia ha vinto la Coppa Venezuela 2018: battendo con un globale di 3 – 1 l’Aragua, qualificandosi per la Coppa Sudamericana.

Nella sua cavalcata vincente nella competizione continentale i lagunari hanno eliminato i boliviani del Nacional Potosí (1-1 nei tempi regolamentari e 2-0 ai calci di rigore), i cileni del Palestino (globale di 3-1) ed i peruviani dello Sporting Cristal (globale 3-3, lagunari qualificati per i gol in trasferta). Arrendendosi ai quarti di finale contro gli argentini del Colón di Santa Fé (globale 4 -1)-

Francesco Stifano ha salutato la società ed i tifosi con il seguente messaggio: “Oggi si chiude un ciclo. Uno dei più importanti della mia carriera, non ci sono parole che descrivono questo momento, vi scrivo un arrivederci con il cuore pieno di ringraziamenti: a questo nobile e colpito stato, che ci ha protetti e mai ci ha lasciati soli. Ai tifosi, il nostro giocatore numero 12, che gara dopo gara erano sempre lì, incitandoci e con tanta solidarietà in tutte le situazioni che abbiamo vissuto. A tutti i giocatori che con il loro sforzo e determinazione hanno portato in alto il nome dello Zulia, oggi il loro nome é nella storia. Senza di voi, senza i vostri sforzi non avremmo potuto raggiungere questi obbiettivi. Ai membri del mio staff tecnico, sempre disponibili a migliorare e sempre accanto a me, li ringrazio per le cose buone e cattive di questo ciclo che finisce oggi. Infine, alla direttiva del club, capitanata da César Farías e Domingo Cirigliano per il loro sforzo e collaborazione durante la nostra permanenza nello Zulia. Grazie!”.

Sulla panchina dello Zulia si sederà Alex García, che fino a pochi giorni fa era incaricato della primavera ed era l’assistente di Stifano.

Sul futuro del mister di origine campana girano diversi rumors: dalla panchina della nazionale ad un ritorno in una delle squadre allenate in precedenza.

Per la cronaca, nella prima gara dell’era post Stifano lo Zulia ha battuto per 4 -1 il Mineros grazie alle reti di José Mrtínez (23’), Albert Zambrano (31’), Frank Feltscher (57’) e Luis Pa (86’). L’unica rete dei “sureños” é stata griffata dall’italo-venezuelano Luis Annese (54’).

(di Fioravante De Simone)