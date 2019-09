(ANSA) – TEHERAN, 16 SET – Due presunti terroristi sono stati condannati a morte da un tribunale iraniano nella città di Zahedan, nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchistan, al confine con il Pakistan. Lo ha reso noto il procuratore locale Ali Movahedirad, citato dall’Irna. I due imputati, identificati come Amin B. e Abdolhakim K., oltre che per “terrorismo”, sono stati ritenuti colpevoli di ribellione contro Allah e contro lo Stato (muharebeh). Il procuratore ha inoltre negato che si tratti di membri del clero sunnita, che altrimenti andrebbero processati in tribunali speciali. Nella regione sono presenti gruppi ribelli sunniti che si oppongono alle autorità sciite di Teheran.