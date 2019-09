CARACAS – El gobierno de Nicolás Maduro y grupos minoritarios de la oposición (Cambiemos, MAS, Avanzada Progresista y Soluciones) conformaron este lunes una mesa de diálogo alternativo nacional, luego de que este domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, diera por concluido el mecanismo de negociación en Barbados, con mediación de Noruega.

El diputado Timoteo Zambrano indicó que han acordado la reincorporación del Partido Socialista Unido de Venezuea (PSUV), a la Asamblea Nacional (AN), la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Damos inicio a un proceso constitutivo de una mesa nacional por Venezuela, sus instituciones, su democracia, la libertad de todos y la paz como afán supremo”, dijo durante una rueda de prensa.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, considera que la instalación de esta nueva mesa de diálogo entre el Ejecutivo y algunos grupos alternativos de la oposición solo traerá más crisis.

A su juicio esta medida es una excusa oficialista para no retornar a las conversaciones que se suspendieron en agosto, cuando la delegación enviada por el mandatario nacional se levantó de la mesa tras el bloqueo de EEUU.

“Que no busquen alternativas que llevan a mayor crisis, ambos aislamiento internacional, no hay confianza en este régimen, si Maduro quiere reincidir que le explique a la FAN si nuestra propuesta no es sensata “, dijo.

Diferentes opiniones

Por su parte, el diputado Timoteo Zambrano (Cambiemos) expresó:

“Comparezco ante ustedes con un gran sentido de responsabilidad, pensando en el pueblo venezolano, recuperemos el tiempo perdido, queremos ofrecerles un camino diferente al del odio”.

Claudio Fermín, quien fue jefe de campaña de Henri Falcón en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, aseveró que “nosotros tomamos la iniciativa porque creemos en el diálogo y nuestros problemas debemos resolverlos nuestros venezolanos. Exhortamos a todos aquellos referentes políticos a que se incorporen”.

“Venimos resueltos a avanzar y a convocar a muchos referentes políticos a que se reincorporen, que esto no sea un choque entre élites. Vamos a mantener informado al país constantemente”, precisó.

El comisionado de Asuntos Exteriores designado por la AN, Julio Borges rechazó la conformación de la Mesa Nacional del diálogo.

“Quienes se prestan para esta maniobra no representan al pueblo venezolano”, escribió en Twitter.

Asimismo, calificó de “complicidad” esta negociación. “La Unión Soviética y Cuba también fabricaron su oposición a la medida y esta complicidad siempre terminó en un gran fracaso”, sentenció.

El parlamentario en el exilio, ratificó que la agenda sigue firme, a pesar de este anuncio y destacó “nuestra agenda sigue firme: la salida de la dictadura”.