CARACAS – Julio Borges Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, designado por Juan Guaidó, aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene conexiones con grupos terroristas, a quienes les permite desplazarse por territorio venezolano.

En este sentido, Borges aseguró “que Maduro promociona el terrorismo y que el ELN tiene presencia en por los menos 12 estados de Venezuela”, bajo el consentimiento del ejecutivo.

En declaraciones anteriores aseguró que Venezuela se ha convertido “en un santuario para criminales” bajo la protección del Gobierno de Nicolás Maduro.

Igualmente, el diplomático venezolano indicó que “el régimen no solo posee nexos con el ELN y las FARC, sino también promueve el terrorismo en otra latitudes, como el Hezbollah”, que es una organización islámica musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar.

También señaló que la cercana relación de la “dictadura” con grupos paramilitares atenta contra la seguridad y la paz de América Latina, de esta forma reiteró que Maduro se ha convertido “en una amenaza para la paz y estabilidad de nuestro hemisferio” y no solo para Venezuela.

Actualmente en Venezuela existe una grave crisis económica que afecta la calidad de vida de la población, sin embargo, dice que el Gobierno si destina recursos para “financiar al terrorismo”.

“En Venezuela no hay dinero para comer, no hay dinero para medicinas, pero trágicamente sí hay dinero para desestabilizar las democracias de la región, financiando a grupos narcoterroristas”, añadió el Comisionado Presidencial designado por el presidente de la AN, en su condición de mandatario encargado reconocida por más de 50 países.