MILANO, 16 SET – Milan e Inter vanno avanti per il nuovo San Siro. Mercoledì le due società si incontreranno infatti a Palazzo Marino con i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale.

Un vertice per fare “domande e richieste alle squadre e raccogliere tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione nell’interesse della città”, ha spiegato comunale il capogruppo del Partito democratico, Filippo Barberis.

“Poi porteremo in aula una mozione o un ordine del giorno su cui il Consiglio si esprimerà, ancora non abbiamo preparato nulla perché aspettiamo di raccogliere le informazioni e di portare il tema dello stadio anche nelle commissioni”.

Intanto il sindaco Giuseppe Sala ha voluto ribadire la sua preferenza sul futuro dello stadio: “Vogliamo sperare che si consideri anche l’ipotesi di recupero di San Siro”, pensando a un progetto che “faccia bene alla città”, ha spiegato il primo cittadino.

L’ipotesi di venderlo “l’ho pensata in un’ottica di intervenire su San Siro, non voglio sgravarmi di un problema. Qualora le società non fossero interessate (al recupero, ndr), ascolteremo le loro ragioni e se le squadre legittimamente chiederanno un permesso per la costruzione del nuovo stadio, guarderemo la richiesta”.

Ma il partito di chi si oppone alla demolizione dello stadio si allarga sempre più, in una sorta di derby dei nostalgici contro l’abbattimento del Meazza. “Piuttosto mi incateno”, ha detto l’ex nerazzurro Alessandro Altobelli. ”

Demolire San Siro? Non se ne parla nemmeno – ha proseguito a Radio anch’io sport -. Allora andiamo noi lì e ci facciamo buttare giù pure noi. Nessuno può abbattere San Siro. Quello stadio è la storia del calcio, non si tocca. Facciamo sentire la voce che lo stadio non si tocca, noi abbatteremo tutti quelli che vogliono buttar giù San Siro”, ha concluso l’ex attaccante interista.