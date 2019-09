ROMA. – Esperti dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) si trovano nella regione amazzonica del Mato Grosso, in Brasile, per studiare le cause e le origini degli incendi boschivi avvenuti nel Parco Nazionale Chapada dos Guimaraes e nel Parco indigeno Xingu: lo rendono noto i media locali.

Secondo il ministero della Difesa di Brasilia, i tecnici americani lavoreranno in collaborazione con il personale dell’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dell’Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (ICMBio).

L’indagine vuole accertare se i roghi sono iniziati illegalmente.

La partnership tra Usaid e governo brasiliano è iniziata nel 1998 per migliorare il processo di lotta agli incendi e prevenire i rischi, secondo il ministero della Difesa.