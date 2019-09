(ANSA) – ROMA, 16 SET – “Quindici giorni ci sono serviti per essere più brillanti. Per il tipo di giocatori che abbiamo noi non possiamo difenderci se non attaccando”. Fabio Liverani così ha commentato il successo del Lecce sul campo del Torino. “Ora dobbiamo crescere, abituarci anche al Var ed a certe situazioni sulle marcature in area” ha aggiunto. “Il rigore per il Toro ci poteva tagliare le gambe invece siamo rimasti uniti e non ci siamo persi d’animo – ha concluso – Il rigore del Torino? Dalle immagini mi è sembrato un po’ generoso”.