(ANSA) – ROMA, 16 SET – “Devo chiedere scusa ai tifosi perché nella partita di questa sera abbiamo sbagliato quasi tutto, come non ci capitava da tempo”. Walter Mazzarri è amareggiato e deluso per il ko interno con il Lecce che ha impedito al Torino di rimanere agganciato all’Inter. “Ho visto giocatori svagati, sotto tono, forse ho sbagliato io a non fargli capire che il Lecce corre e gioca bene – ha aggiunto l’allenatore al termine – I miei giocatori non sembravano loro, la colpa evidentemente è mia. La palla che gira a due all’ora, tanti passaggi sbagliati, quando devi puntare l’avversario torni indietro… il modo in cui abbiamo preso il primo gol non esiste. Il Lecce poteva farci anche il terzo. Sembrava che ci fossimo dimenticati tutto il nostro modo di giocare, quello che abbiamo applicato così bene negli ultimi otto mesi”.